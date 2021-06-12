"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

İş insanı Akın İpek, yayınladığı video ile Türkiye’de ailesine yaşatılan hukuksuzluklara isyan etti. İpek, 75 yaşındaki annesinin parasını almak için terörist ilan edildiğini belirterek tutuklu kardeşi Tekin İpek’in dosyasını dahakim ve savcılara okutamadıklarını söyledi. İpek’in kurduğu İpek Üniversitesi, sahibi olduğu gazete ve televizyonlar ile maden şirketlerini bünyesinde bulunduran Koza Altın’a el konulmuştu. Annesi Melek İpek ise yaşadığı evden zorla çıkarılmaya çalışılmış, “terör örgütü üyeliği” gerekçesiyle yargılanmıştı.







“İNSAN FALAN DEĞİLLER KARDEŞİM”





Akın İpek, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: “İnsan falan değiller kardeşim. Ya 75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye, hisse senedine el koyacağım diye terörist yaptılar. Tekin hayatında hiçbir cemaatin yanından geçmemiş birisi. 6 yıldan beri hapiste. Ne suçu vardı? Bir tane açıp dosyasına bakmıyorlar mı? Talimat geldi, talimat böyle. Ya dosyayı okutamadık savcıya kardeşim? Hakimlere dosyayı okutamadık.”

“ADAMLAR, MERKEZ BANKASININ DAHİ DİBİNİ SIYIRMIŞLAR, HALEN FİTO, FİTO”







İpek, Twitter hesabındaki paylaşımlarında ise kendilerine yönelik “fetöcü” ithamını kabul etmediğini belirterek, “Hala, fito fito diye sayıklayanlara da şunu söyleyeyim… Her gurupta, her siyasi partide, namuslusu da var namussuzu da… Suç işleyen kim olursa olsun, hesabını versin kardeşim. Adamlar, Merkez bankasının dahi dibini sıyırmışlar, halen fito, fito. Yok böyle bir şey…” dedi. İpek, şöyle devam etti: “Hayatında hiç bir cemaatin yanından geçmemiş Kardeşim Tekin den, Londra sokaklarında evsizlere çanta hazırlayıp dağıtan kızıma kadar biz fitocu imişiz eee… Bunlar ise, aldanmış, sütten çıkma Ak kaşıkmış… Bunların değil, bunlara inananların aklına tükürmek lazım.”