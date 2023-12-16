Fon vurgununda yeni gelişme: Seçil Erzan hakkında karar verildi

Seçil Erzan ile birlikte yargılanan sanıklar, 12 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.





Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında karar verildi.'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen vurgunun ana kahramanlarından Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirisi ile aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı öne sürülmüştü.Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.Erzan için "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapsi isteniyor.'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen fon vurgununda, DenizBank'ın, İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim aracılığıyla, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Fernando Muslera, Emre Çolak gibi futbol dünyasından ünlü isimleri dolandırmıştı.Erzan ayrıca Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimleri de dolandırmıştı.