Ford, ABD ve Kanada'da işten çıkarmalara gidiyor

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak.





Şirketten yapılan açıklamada, yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği bildirildi.





The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberindea şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği aktarıldı.





Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.





Şirket, Şubat'ta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.