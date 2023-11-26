Samanyolu Haber /Gündem / Forex vurguncularına Sibergöz Operasyonu! /26 Kasım 2023 10:45

Forex vurguncularına Sibergöz Operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde Sibergöz-8 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Vatandaşları, Forex yatırımı vaadiyle dolandıran 25 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan’da ve Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin’de eş zamanlı Sibergöz-8 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

FOREX YATIRIMI VAADİYLE KANDIRDILAR
Operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen 25 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Bu şüpheli şahısların, vatandaşları arayarak kendilerini ‘Yatırım Danışmanı’ şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplarla GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir.”

Bakan Yerlikaya, operasyonda tabancalara, 338 bin Türk lirası ve 22 bin 400 dolar nakit paraya, çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim kartına el konulduğu da bildirdi.


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