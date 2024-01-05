Samanyolu Haber /Gündem / FOX TV'nin adı değişiyor iddiası /05 Ocak 2024 17:18

FOX TV'nin adı değişiyor iddiası

Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV’nin "Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması" nedeniyle isim değişikliğine gideceğini belirtti.

SHABER3.COM

Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV’nin isim değişikliğine gideceğini öne sürdü.

Altuntaş, FOX’un şu günlerde yeni yıl tanıtımları çekiliyor. Kanalın ekran yüzleri ve dizi yıldızları yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya geliyor. Bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu öğrenildi" denildi.

"Kulislerden sızan bilgilere göre kanalın isim değişikliği şubat ayında gerçekleşecek" diyen Altuntaş, "Kanalın yeni ismi sır gibi saklanıyor. İsim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması" ifadelerini kullandı.

Altuntaş, "Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FOX TV'nin adı değişiyor iddiası Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:08