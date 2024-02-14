Fransa, 28 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Paris’in Batı Şeria'da Filistinli sivillere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırım kararı aldığı bildirildi.



Açıklamada, bu kapsamda 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye Fransa'ya giriş yasağı getirildiği belirtildi.



Son aylarda yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Fransa bu şiddeti sert şekilde kınıyor. Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi buna son vermek ve faillerini yargılamak İsrailli makamların sorumluluğu." ifadesine yer verildi.





Açıklamada, Paris yönetiminin söz konusu Yahudi yerleşimcilere karşı Avrupa düzeyinde de yaptırım uygulanmasından yana olduğu ve bu yönde Avrupalı ortaklarıyla çalışma yürüttüğü kaydedildi.



"Sömürgecilik uluslararası hukuka göre yasa dışı ve sona ermeli." ifadesine yer ver verilen açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki sömürgeciliğinin devam etmesi durumundan Filistin devletinin kurulamayacağı değerlendirmesine yer verildi.



Açıklamada, Filistin devletinin kurulmasının, İsrailliler ve Filistinlilerinin yan yana, huzurlu ve güvenli şekilde yaşaması için "tek çare" olduğu vurgulandı.