Güney Afrika'dan BM Adalet Divanı'na 'acil' kodlu İsrail başvuru

Söz konusu talep, soykırım iddiasına ilişkin geçen ay başlayan dava kapsamında Mahkeme tarafından verilen geçici kararların ihlal edilip edilmediğini değerlendirmek amacıyla yapıldı.



Hükümetten yapılan açıklamada, UAD'ye Filistinlilerin haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek için yetkisini kullanmasına gerek olup olmadığına ilişkin karar vermesi için dün acil talepte bulunulduğu belirtildi.



Ayrıca Güney Afrika, Mahkeme'den, İsrail'in 1,4 milyon Filistinlinin çatışmalardan kaçarak sığındığı Refah'ta kara harekâtı başlatmasının "Gazze'deki Filistinlilerin haklarının yeni bir ihlali" anlamına gelip gelmediğini değerlendirmesini de istedi.



Açıklamanın devamında, UAD'dan "Gazze'de her gün yaşanan ölümler ışığında" konunun acilen ele alınmasının talep edildiği belirtildi.



Gazze'nin Refah mahallesine yönelik saldırıların "Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini" ve Mahkemenin 26 Ocak 2024'de İsrail'e karşı aldığı "tedbir kararlarını" ciddi ve onarılamaz şekilde ihlal edeceğine işaret edilen açıklamada, hükümetin, Mahkemenin Gazze'deki günlük ölüm sayılarını göz önüne alarak konuya gerekli aciliyeti göstereceğine inandığı kaydedildi.



Güney Afrika daha önce de İsrail'i BM Mahkemesinin kararlarını ihlal etmekle suçlamıştı.



Mahkemenin kararından günler sonra Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Gazze'de sivillerin öldürülmeye devam etmesinin İsrail'in, mahkeme kararlarını hiçe saydığını gösterdiğini ifade etti.



Pandor, "İsrail dilediğini yapma ehliyetine sahip olduğuna inanıyor" ifadesiyle tepkisini dile getirdi.



Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, Batılı ülkeler, çevre ülkeleri, BM ve insan hakları örgütlerinin uyarılarına rağmen 1,5 milyon civarında Filistinlinin sığındığı bölgeye yönelik saldırılar başlattı.



İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 100'den fazla Filistinli öldürüldü, yüzlerce kişi de yaralandı.



Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'da dava açtı.