Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da halk sandık başında /14 Şubat 2024 09:04

Endonezya'da halk sandık başında

Endonezya'da, kayıtlı 205 milyon seçmen, çarşamba günü (14 Şubat) yapılacak başkanlık ve parlamento seçimleri için sandığa gidecek

SHABER3.COM

Dünyanın üçüncü en büyük demokrasisi Endonezya'da, kayıtlı 205 milyon seçmen, çarşamba günü (14 Şubat) yapılacak başkanlık ve parlamento seçimleri için sandığa gidecek.

Bu, G-20 üyesi ve Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisinin 1998'de diktatör Suharto dönemi sonrası demokratik sürece geçmesinden bu yana beşinci kez yapılacak seçim.

Nüfusu 270 milyonun üzerinde olan ülkede seçmenler, sandıkta devlet başkanı ve başkan yardımcısının yanı sıra milletvekilleri ile yerel temsilcileri belirleyecek.

Yetkililer, son hazırlıklarını tamamlarken, seçim süresince güvenliği sağlamak üzere 25 bin polis görev yapacak. Binlerce polis de hazır bekletilecek.

Seçimlerde devlet başkanlığı için üç aday yarışacak.

Bunlar, Savunma Bakanı Prabowo Subianto (72), eski Orta Java Valisi Ganjar Pranowo (55) ve bağımsız aday Anies Baswedan (54).

Adayların kampanyaları 10 Şubat'ta sona erdi.

Endonezya'da oy kullanma mecburiyeti olmasa da, seçime katılım oranı genellikle yüksek oluyor.

Ülkede, 18 ulusal siyasi parti, Mecliste de 575 sandalye bulunuyor.

'Jokowi' lakabıyla bilinen ve 10 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten mevcut lider Joko Widodo, görevdeki ikinci 5 yıllık dönemini tamamladığı için yasalar gereği yeniden aday olamıyor.

Analistlere göre görev süresi sona eren Jokowi, ekonomide son on yılda düzenli büyüme ve göreceli bir ekonomik istikrara öncülük etti.

Keza, ülkeyi elektrikli araç tedarik zincirindeki çok uluslu şirketler için bir üs haline getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Endonezya'da halk sandık başında Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:34