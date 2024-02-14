Endonezya'da halk sandık başında

Dünyanın üçüncü en büyük demokrasisi Endonezya'da, kayıtlı 205 milyon seçmen, çarşamba günü (14 Şubat) yapılacak başkanlık ve parlamento seçimleri için sandığa gidecek.
Bu, G-20 üyesi ve Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisinin 1998'de diktatör Suharto dönemi sonrası demokratik sürece geçmesinden bu yana beşinci kez yapılacak seçim.
Nüfusu 270 milyonun üzerinde olan ülkede seçmenler, sandıkta devlet başkanı ve başkan yardımcısının yanı sıra milletvekilleri ile yerel temsilcileri belirleyecek.
Yetkililer, son hazırlıklarını tamamlarken, seçim süresince güvenliği sağlamak üzere 25 bin polis görev yapacak. Binlerce polis de hazır bekletilecek.
Seçimlerde devlet başkanlığı için üç aday yarışacak.
Bunlar, Savunma Bakanı Prabowo Subianto (72), eski Orta Java Valisi Ganjar Pranowo (55) ve bağımsız aday Anies Baswedan (54).
Adayların kampanyaları 10 Şubat'ta sona erdi.
Endonezya'da oy kullanma mecburiyeti olmasa da, seçime katılım oranı genellikle yüksek oluyor.
Ülkede, 18 ulusal siyasi parti, Mecliste de 575 sandalye bulunuyor.
'Jokowi' lakabıyla bilinen ve 10 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten mevcut lider Joko Widodo, görevdeki ikinci 5 yıllık dönemini tamamladığı için yasalar gereği yeniden aday olamıyor.
Analistlere göre görev süresi sona eren Jokowi, ekonomide son on yılda düzenli büyüme ve göreceli bir ekonomik istikrara öncülük etti.
Keza, ülkeyi elektrikli araç tedarik zincirindeki çok uluslu şirketler için bir üs haline getirdi.