Fransa Başbakanı istifa etti

Fransa'da 2022 yılında Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine getirilen Elisabeth Borne, görevini bıraktı.



Borne’un istifası, emeklilik sistemi ile göç yasalarında yapılan tartışmaları reformların gölgelediği bir yılın ardından geldi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Borne'un yerine gelecek ismi henüz açıklamadı.



MACRON'DAN TEŞEKKÜR



Macron sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Borne’un çalışmalarının örnek teşkil ettiğini ifade etti. Borne’un projeleri cesaretle hayata geçirdiğini belirten Macron ayrıca teşekkürlerini sundu.



Elisabeth Borne, Emmanuel Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev almıştı. 2022'nin mayıs ayında Borne, Fransa'nın ikinci kadın başbakanı olmuştu.