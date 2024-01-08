Samanyolu Haber /Dünya / BAE’den Netanyahu’nun isteğine şaşırtan cevap: Zelenskiy’den para isteyin /08 Ocak 2024 20:43

BAE’den Netanyahu’nun isteğine şaşırtan cevap: Zelenskiy’den para isteyin

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinli işçilerin işsizlik maaşını ödemesi talebi karşısında şaşkına döndüğü belirtildi. Al Nahyan'ın "Zelenskiy'den para isteyin" dediği öğrenildi.

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ABD'de yayın yapan "Axios" isimli haber sitesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre birkaç hafta önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Filistinli işçilerin işsizlik maaşı konusunda yardım istedi.

"ŞAŞKINA DÖNDÜ"

Al Nahyan'ın yardım etmeye hazır olduğunu söylediği aktarılan haberde, Netanyahu'nun BAE'nin 7 Ekim sonrası İsrail'e girişi yasaklanan Filistinli işçilere ödeme yapmaya istekli olup olmayacağını sorması üzerine ise BAE Devlet Başkanı'nın şaşkına döndüğü vurgulandı.

Haberde, Netanyahu'ya bunu yapamayacağını söyleyen Al Nahyan'ın "pek çok ülkeden yüksek miktarda para aldığını" ifade ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kastederek ve alaycı bir şekilde "Zelenskiy'den para isteyin" dediği belirtildi.

İŞSİZ SAYISI YÜKSELİYOR

İsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.

Ancak İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini durdurdu.

İsrail'deki işlerine gidişleri engellenen Batı Şeria'daki Filistinlilerin yalnızca bazıları tarım ve gıda sektöründeki işlerine devam edebiliyor.

Batı Şeria ve Gazze'de işsiz sayısı 2023'ün üçüncü çeyreğinde 369 binken, İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinliler eklenince bu sayı 547 bine yükseldi.
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