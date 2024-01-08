Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

1994'te kulüp başkanlığı görevini üstlendi ve 2009'a kadar bu görevi sürdürdükten sonra yerini Uli Hoeness'e bıraktı.





Beckenbauer, savunmanın önündeki süpürücü rolünü yaratması ve bu konuda ustalaşmasıyla tanınır. Ballon d'Or ödülünü iki kez kazanan Beckenbauer, teknik adamlık kariyerine o zamanlar modası geçmiş bir takım olan Bayern'in altyapısında başladı.





Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti.Ailesi, Dünya Kupası şampiyonunun pazar günü öldüğünü doğruladı. 'İmparator' lakaplı Beckenbauer, futbolun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak görülüyordu.Yapılan açıklamada 'Eş ve baba Franz Beckenbauer'in dün, pazar günü, ailesi ile birlikte huzur içinde uykusunda vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sizlerden sessizce yas tutmanızı ve herhangi bir soru sormaktan kaçınmanızı rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Beckenbauer savaş sonrası 1945 yılında Münih'te posta işçisi Franz Beckenbauer Sr. ve eşi Antonie'nin oğlu olarak dünyaya geldi.Bayern Münih'e 1964 yılında katıldı ve 400'den fazla maça çıkarak takımın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kendini kanıtladı.Gençliğinde forvet olarak oynayan efsane, 1974'te Dünya Kupası'nı kazanmadan önce Bavyera'da dört lig şampiyonluğu ve üç Avrupa Kupası kazandı. Almanya teknik direktörü olarak 1990 yılında Dünya Kupası'nı tekrar kazandı.Beckenbauer ülkesi için 103 kez milli oldu ve 1974'teki Dünya Kupası zaferinin yanı sıra 1972'de Avrupa Şampiyonluğu'nu da kazandı.Almanya'nın başında geçirdiği dönemin ardından Fransız kulübü Marsilya ile bir lig şampiyonluğu kazandı ve ardından Bayern'e dönerek Bundesliga şampiyonluğu ve UEFA Kupası'nı kazandı.Beckenbauer ayrıca Almanya Futbol Federasyonu'nda da önemli görevlerde bulundu ve 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma teklifinin başarıyla yönetilmesine yardımcı oldu.Daha sonra, 2020'de zaman aşımı süresi dolmadan ve soruşturma kapanmadan önce turnuvanın verilmesiyle ilgili olarak dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları nedeniyle soruşturuldu.Kariyerinin başlangıcında forvet olan Beckenbauer, 1964'te ilk maçına çıktığında sol kanat oyuncusu olarak forma giydi.Beckenbauer sahada yavaş yavaş geriledi ve orta sahaya geçti. Bayern'in Bundesliga'ya yükselmesinde kilit rol oynadı. 1968-69 sezonu öncesinde kaptanlığa getirildi ve takımın ilk kez Bundesliga'ya çıkmasında kritik bir rol oynadı.