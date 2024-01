Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana “savaşın genişlemesi” dünyada ortak bir endişe olarak öne çıkarken Tel Aviv'den önemli bir açıklama geldi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe ziyaret gerçekleştirdi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, buradaki konuşmasında, "Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini" ileri sürdü.



"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız.



Ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz."



İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



LÜBNAN'DA ARURİ SUİKASTI



Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.



İsrail, bugün Lübnan sınırındaki saldırılarda Hizbullah örgütünün üst düzey isimlerinden birini hedef almıştı. Saldırıda Hizbullah'ın elit gücü Radwan komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldüğü belirtilmişti.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.