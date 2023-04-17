Fransa basınından İmamoğlu analizi: İstanbul'un jokeri

Fransa'nın köklü gazetelerinden Le Monde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir analiz yayınladı. “Türkiye’de seçimler: İstanbul’un jokeri, Ekrem İmamoğlu” başlığı ile yayınlanan analizde, 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken İmamoğlu'nun 'öne çıkan bir muhalefet figürü' olduğu belirtildi. Değerlendirme, gazetenin İstanbul muhabiri Nicolas Bourcier ile Angèle Pierre imzasıyla yayınlandı.





'UZUN MESAFE KOŞUSUCU GİBİ...'

"Eğer muhalefet kazanırsa, İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olacak fakat birçok insan onu bir gün ülkenin başında görmeyi hayal ediyor” denilen analizde, "Giderek artan bir izleyici kitlesi önünde, İstanbul Belediye Başkanı haftalardır ülkeyi bir uzun mesafe koşucusu gibi boydan boya ziyaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.





'KENDİSİ İÇİN DEĞİL BAŞKASI İÇİN ÇALIŞIYOR'





"Anketlere göre Erdoğan'ı açık ara yenebilecek tek isim olan İmamoğlu kendisi için değil başkası için çalışıyor" sözlerine yer verilen analizde, şöyle devam edildi: "Fakat buna rağmen kendisini sahne ışıklarının altında tutuyor ve CHP için bir joker gibi bir anda muhalefetin seçim kampanyasına heyecan katıyor. Halihazırda zirveyi görmüş biri için bunun yutması ne kadar zor bir hap olduğunu kimse bilmiyor."





'NEDEN KANATLARINI KESMEYE ÇALIŞTIKLARINI DAHA İYİ ANLIYORUZ'

Değerlendirme yazısında, İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası da hatırlatıldı. Analizde, “O hırslı biri olarak tanınıyor ve onu bu şekilde aktif bir halde görmek, yetkililerin neden onun kanatlarını kesmeye ve adaylığını engellemeye çalıştıklarını daha iyi anlıyoruz” ifadeleri kullanıldı