Fransa’da asgari ücret ne kadar?

Fransa İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından 14 Aralık'ta yayımlanan bir rapora göre, bu yıl yapılacak asgari ücret artışında enflasyon artışının da hesaba katılacağı belirtildi.



Raporda 2022 yılından itibaren asgari ücrette yüzde 0.9'luk bir artış olacağı öngörüldü.



Geçen yıl 34,89 euro artışla, bürüt asgari ücret 1589,47 euro olmuştu. Bu yılki artış sonrası bu ücretin 1603 euroya yükselmesi bekleniyor.



Fransa’da asgari ücretliler için saat başına bürüt ücret de 10,48 eurodan, 10,57 euroya çıkacak.



Fransa'da gelecek yıl enflasyonun yüzde 2.6'nın altında kalacağı öngörülüyor. Satın alma gücünün ise gelecek yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 0.5 kadar düşmesi bekleniyor.



Hükümet, özellikle artan enerji fiyatları nedeniyle aylık 2 bin eurodan az kazananlara maddi destek veriyor.