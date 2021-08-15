Fransa’da aşı kartı uygulamasını binlerce kişi protesto etti

Ülke genelinde yasayı protesto etmek amacıyla üçü başkent Paris’te olmak üzere toplam 217 gösteri düzenlendi.İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki gösterilere 215 bin kişinin katıldığını duyururken, organizatörler bu sayıyı en az 415 bin olarak açıkladı.





İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 15 bin kişinin bir araya geldiği başkent Paris’te üç ayrı gösteri yapıldı. Sarı Yeleklilerin katıldığı en kalabalık gösteri için Porte Doree metro istasyonunda bir araya gelen göstericiler Clichy Meydanı'na yürüdü.





Yürüyüş boyunca “Özgürlük, özgürlük!”, “No Pasaran – Geçiş Yok”, “Macron, sertifikanı al ve git” şeklinde pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı. Gösterilerde 11 kişi gözaltına alındı.



