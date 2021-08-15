Lübnan'da ordu yakıt dağıtırken tank patladı

Ekonomik kriz nedeniyle yakıt sıkıntısı çekilen Lübnan'da, karaborsa atış için kullanılan bir yakıt tankı infilak etti. Lübnan'ın en yoksul bölgelerinden biri olan Akkar'daki Altalil kaabasında meydana gelen patlamada en az 22 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.







Askeri kaynaklardan verilen bilgiye göre patlama, ordunun karaborsacılar tarafından saklanan bir yakıt tankına el koyması sonrası bölgede yaşayanlara yakıt dağıttığı sırada meydana geldi. Görgü tanıkları patlama sırasında en az 200 kişinin olay yerinin yakınında bulunduğunu söyledi.





Patlamanın çok büyük olduğu belirtilirken, hastane kaynakları cesetler ve yaralılarda çok ağır yanıklar tespit edildiğini aktardı. ölenler arasında asker ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu belirtiliyor. Kızılhaç'ın patlama alanında kayıpları aramayı sürdürdüğü de açıklandı.





Patlamaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor. Bir güvenlik kaynağı, "İnsanlar acele ediyordu. Bazıları arasında kavga çıkması sonucunda açılan ateş tanka isabet etti ve patladı" derken, bir kişinin dağıtım anında çakmak yakarak patlamaya yol açtığı da iddia edildi.





Akkar'daki hastanelerin yaralıları tedavi edecek kapasitede olmadığı da belirtiliyor. El Salam Hastanesi'nden Dr. Salah Ishaq yaralıların büyük kısmının durumunun ciddi olduğunu, yer ve kapasite konusunda yetersiz olduklarını söyledi. Bazı hastaların Trablusşam ve Beyrut'a nakledildiği belirtilirken, Sağlık Bakanı Vekili Hamad Hassan en ağır yanık vakalarının yurtdışında tedavi edilmesi için çağrıda bulundu. Hassan, "Yaralıların bazılarını yurtdışına çıkarmak için yardıma ihtiyacımız var. Lübnan'daki hastanelerin başa çıkamayacağı kadar ağır yanık vakaları var" diye konuştu.





Ekonomik buhranın gölgesinde bir yönetim krizi yaşayan Lübnan'da patlamanın toplumsal gerilimi tırmandırmasından da endişe ediliyor. Akkar'da tepkili vatandaşların iki kamyonu ateşe verdiği belirtildi. Eski Başbakan Saad Hariri, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamaya atıfla, "Akkar katliamı, liman katliamından farklı değil" diyerek Cumhurbaşkanı Michel Aoun dahil yetkililere sorumluluk alarak istifa etme çağrısında bulundu.





Aoun'un ofisinden yapılan açıklamadaysa, "Akkar'ımızın başına gelen bu trajedi tüm Lübnanlıların kalbini kanatmıştır" denilerek başsağlığı dilendi; soruşturma başlatılacağı belirtildi.