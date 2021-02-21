Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da son 24 saatte 22 bin yeni vaka /21 Şubat 2021 22:04

Fransa’da son 24 saatte 22 bin yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 583 bin 135’e ulaştı.

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Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 583 bin 135'e ulaştığı duyuruldu.

Son 24 saatte 183 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 147'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 770'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 395 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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