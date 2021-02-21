Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar yolda /21 Şubat 2021 22:43

AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar yolda

Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişletmeye hazırlanıyor. Muhalif siyasetçi Navalni’nin hapis cezasının onanmasının ardından AB dışişleri bakanları pazartesi günü yeni yaptırımları tartışacak.

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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları pazartesi günü düzenlenecek toplantıda, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kapsamının genişletilmesini görüşecek.

Muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye verilen hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından da onaylanmasının ardından gündeme gelen yeni yaptırımlar konusunda Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schellenberg, "Pazartesi günü dışişleri bakanları konseyinde Navalni konusu ile ilgili uygun cevabı vermeyi tartışacağız" dedi. İnsan hakları ihlallerine karşı kişilere özel yaptırım uygulamasının bu bağlamda değerlendirilebileceğini belirten Schellenberg, "Ben kendi adıma bu konuda büyük çoğunluğun destek olmasını bekliyorum" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı, ismini açıklamak istemeyen bir AB diplomatına dayandırdığı daha önceki bir haberinde, 25-26 Mart tarihinde yapılacak AB Zirvesi'nden önce Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları çıkabileceğini duyurmuştu. Birliğin bu kapsamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki kişilere ait banka hesaplarını dondurabileceği ve bu isimlere seyahat yasağı getirebileceği belirtiliyor.

Aleksey Navalni, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan geçen ocak ayında ülkesine dönmüş ve burada tutuklandıktan sonra hakkında görülen davada hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin avukatları tarafından temyize götürülen karar, temyizde altı hafta indirim yapılarak onanmıştı. Buna göre Navalni 2 yıl 8 ay cezaevinde kalacak.

Bugüne dek uygulanan yaptırımlar

AB çeşitli nedenlerden dolayı Rusya'ya halihazırda çok sayıda yaptırım uygulamasına rağmen, bunlar şu ana dek Vladimir Putin'i farklı bir siyaset izlemeye yönlendirmiş değil. Birlik ile Rusya arasında krize ve ardından yaptırım kararlarına neden olan konu başlıkları ise şunlar:

Ukrayna Krizi

Kırım Yarımadası'nın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların Moskova tarafından desteklenmesi nedeniyle AB, 177 Rusya ve Ukrayna vatandaşı hakkında Birlik sınırlarında seyahat yasağı ve banka hesaplarının dondurulmasına karar vermişti. Söz konusu 177 kişilik grup içinde Putin'in yakınındaki isimler ve bazı danışmanları da bulunuyor. Ayrıca 48 şirket ve organizasyonun da banka hesapları dondurulurken, Kırım ekonomisine yönelik yaptırımlar da devreye sokuldu.
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