Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’dan Nissan’ın eski başkanı için tutuklama emri /22 Nisan 2022 12:52

Fransa’dan Nissan’ın eski başkanı için tutuklama emri

Fransız savcılar, ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan kaçarak Lübnan’a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn için uluslararası tutuklama emri çıkardı.

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Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız savcılar, bir dönem Nissan-Mitsubishi ortaklığının da başında bulunan Ghosn ve 4 kişi hakkında, zimmete para geçirme suçlamasıyla uluslararası yakalama kararı çıkardı. Söz konusu 4 kişinin ise Ghosn'un paravan olarak kullandığı iddia edilen ve Umman'da bir araç distribütörü olan milyarder Suhail Bahwan ve iki oğlu ile distribütör şirketin eski genel müdürü olduğu öğrenildi.

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması dahilinde 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, daha sonra “ağırlaştırılmış güven ihlali” ve “gelirini eksik bildirme” suçlamaları nedeniyle ev hapsine alınmıştı. Japonya'dan firar eden Ghosn, Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın kendisini inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu.
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