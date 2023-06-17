Fransa: İsveç'in NATO üyeliği için daha fazla bekleyemeyiz

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Karar Türkiye'nin elinde

Ekim 2022'deki atamasından bu yana ikinci kez Paris'i ziyaret eden İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise gazetecilere Ukrayna savaşının ülkesinin 200 yıllık tarafsızlık politikasını bırakmasında bir dönüm noktası olduğunu belirtti.