Putin: Belarus'a ilk nükleer silah sevkiyatı tamamlandı

"Caydırıcı" olma amacında

Putin, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırılması için Lukaşenko ile 25 Mart'ta anlaşma imzalamış ve bunun Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratmak isteyenlere karşı "caydırıcı" olma amacı taşıdığını bildirmişti.