Fransa sandık başında

Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour ön plana çıkıyor.







Seçimlerde hiçbir aday ilk turda yüzde 50’yi geçemezse en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan’da düzenlenecek seçimin ikinci turunda yeniden yarışacak. Oy kullanma işlemi Fransa’nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00’da başladı ve 19.00’da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00’a kadar oy kullanılabilecek.