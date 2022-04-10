Samanyolu Haber /Dünya / Fransa sandık başında /10 Nisan 2022 12:05

Fransa sandık başında

Fransa’da cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başına gitti. 48,7 milyon seçmenin olduğu ülkede ilk turu 10 Nisan günü gerçekleşen seçimde 12 aday içerisinde yüzde 50’yi geçen aday gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek.

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Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour ön plana çıkıyor.
 
Seçimlerde hiçbir aday ilk turda yüzde 50’yi geçemezse en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan’da düzenlenecek seçimin ikinci turunda yeniden yarışacak. Oy kullanma işlemi Fransa’nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00’da başladı ve 19.00’da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00’a kadar oy kullanılabilecek.
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