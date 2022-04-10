Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü, yeni başbakan seçilecek /10 Nisan 2022 12:17

Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü, yeni başbakan seçilecek

Pakistan'da bir süredir devam eden krizde yeni bir aşamaya geçildi. Başbakan İmran Han güven oyu alamayınca hükümet düştü.

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Pakistan Ulusal Meclisi Başbakan İmran Han’a karşı güven oylaması düzenledi ve 342 milletvekilinden 176’sı ona karşı oy kullandı. Aynı zamanda Han’ın partisinin bir üyesi olan parlamentonun alt meclisi başkanı Esad Kaysar istifasını açıkladı.

Han’ın partisi PTI, Mart ayında koalisyon ortağından yedi milletvekilinin muhalefet saflarına katılmaya karar vermesiyle Ulusal Meclis’teki çoğunluğunu fiilen kaybetti. Muhalefet şimdi Han’ın yerine Başbakan olarak kendi adayını ortaya koyacak. 21 Mart’ta Pakistan Müslüman Birliği-Navaz partisinin başkan yardımcısı Meryem Navaz, gazetecilere partinin göreve aday olarak Şehbaz Şerif’i gösterdiğini söyledi.
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