Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'dan Ayasofya tepkisi /11 Temmuz 2020 16:00

Fransa'dan Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak camiye dönüştürülmesi konusunda Fransa'dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Ayasofya, dini miras çeşitliliğini, hoşgörü ve toleransı temsil etmeye devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi yönündeki Danıştay kararını eleştirdi. Le Drian, ‘din özgürlüğünün, hoşgörünün ve çeşitliliğin sembolü olan Ayasofya’nın bütünlüğünün korunması gerektiğini dile getirdi.

‘HOŞGÖRÜ VE TOLERANSI TEMSİL ETMEYE DEVAM ETMELİ’

Fransa’nın, Ayasofya’nın müze statüsünü değiştirecek kararı üzüntüyle karşıladığını söyleyen Le Drian, “Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi için Türkiye Danıştay’ı ve Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlarını üzüntüyle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Le Drian, “Ayasofya, dini miras çeşitliliğini, hoşgörü ve toleransı temsil etmeye devam etmelidir” dedi.
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