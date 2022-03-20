Fransa'dan Rusya'ya 'milyarlık' yaptırım kararı





Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı sürerken, farklı ülke yönetimlerinin Rusya'ya karşı attığı yaptırım adımlarına da yenileri eklenmeye devam ediyor.





Bu kararlara bir yenisi de Fransa cephesinden eklendi. Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunun resmen açıklandığı ifade edildi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya’ya yönelik yaptırımlara bir yenisi Fransa tarafından uygulandı. Rusya’ya yönelik yaptırımlara bir yenisi Fransa tarafından uygulandı.

GAYRİMENKULLER DONDURULDU





Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire Fransız basınına verdiği demeçte, Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'na ait 22 milyar euro (24 milyar dolar) değerindeki varlığını dondurduğunu bildirerek, "Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euroluk varlıklarını ve Fransız finans kurumlarındaki özel kişilerin hesaplarındaki 150 milyon euroluk varlıkları dondurduk" dedi.Le Maire ayrıca, Fransa’da Rus vatandaşlarına ait yaklaşık yarım milyar euro değerindeki 30 gayrimenkul varlıklarının da dondurulduğunu aktararak, "Toplamda, dondurduğumuz varlık değeri neredeyse 1 milyar ile 850 milyon euro arasında” dedi.