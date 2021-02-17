Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'nın ünlü müzesi Louvre için taşınma kararı /17 Şubat 2021 22:01

Fransa'nın ünlü müzesi Louvre için taşınma kararı

Fransa'nın dünyaca ünlü müzesi Louvre için taşınma kararı verildiği belirtildi. Atık su ve sel baskını tehdidi altında bulunduğu belirtilen müzedeki bazı eserlerin Lens yakınlarındaki Lievin kasabında kurulan Louvre Koruma Merkezi'ne taşındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, çeyrek milyon sanat eserini şehrin 193 km ötesindeki modern bir depolama alanına taşımayı amaçlayan 5 yıllık bir proje başlatıldığını duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre; Müze Müdürü Jean-Luc Martinez, şimdiye kadar antik çağlardan 19'uncu yüzyıla kadar uzanan 100 bin eseri Paris'teki bodrumdan Lens yakınlarındaki Lievin kasabında kurulan Louvre Koruma Merkezi'ne taşıdıklarını açıkladı.

Martinez, "Müzemiz sel bölgesinde. Kanalizasyondaki suların burayı basma tehlikesi var ve bu atık su eserlere zarar verebilir. Bu yüzden de bir çözüm bulmalıydık" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'nın ünlü müzesi Louvre için taşınma kararı Sonraki Haber >>

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:44