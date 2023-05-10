Samanyolu Haber /Spor / Fransız Haber Ajansı: Messi gelecek sezon Suudi Arabistan’da top koşturacak /10 Mayıs 2023 00:19

Fransız Haber Ajansı: Messi gelecek sezon Suudi Arabistan’da top koşturacak

Fransa 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, gelecek sezon Suudi Arabistan’da top koşturacak.

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Fransız Haber Ajansı (AFP), ünlü futbolcunun "yüksek bir ücret karşılığı^" Suudi Arabistan’a gideceğini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre, AFP, transfer görüşmelerini yürüten ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde, yeni kontratın "olağanüstü ve yüksek bir ücret tuttuğunu" belirterek, sözleşmeyle ilgili bazı detayları sonuçlandırdıktan sonra kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Yetkili, Messi'nin top koşturacağı Suudi Arabistan’daki takımın ismini ise vermedi.
400 milyon euro karşılığında transfer olduğu iddia ediliyor

Ünlü futbolcunun PSG ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. Son olarak Portekiz’in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezen başı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımına transfer olmuştu.

Son günlerde bazı medya kuruluşlarında Al Nassr takımının ezeli rakibi Al-Hilal'in Messi'yi getirmek ve iki oyuncunun İspanya liginde oynadığı gibi Suudi Arabistan’da oynatmak için yılda 400 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti.
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