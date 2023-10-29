Samanyolu Haber /Dünya / Friends dizisinin ünlü oyuncusu Perry hayatını kaybetti /29 Ekim 2023 11:38

Friends dizisinin ünlü oyuncusu Perry hayatını kaybetti

'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle kitlelerce tanınan oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ünlü oyuncu Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. ABD basını, 54 yaşındaki oyuncunun evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı.

'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.

Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında yer alırken, hâlâ popülerliğini koruyor.
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