Samanyolu Haber /Gündem / Fuat Saka hastaneye kaldırıldı /30 Ekim 2023 09:14

Fuat Saka hastaneye kaldırıldı

Trabzonlu sanatçı Fuat Saka, memleketi Trabzon’da sahne aldığı Cumhuriyet Balosu’nda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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Trabzonlu sanatçı Fuat Saka; Trabzon Barosu, Tabip Odası, Eczacı Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Trabzon Diş Hekimleri Odası'nın organize ettiği Cumhuriyet Balosu'nda sahne aldı.

Haydar Ergülen'in dizelerini besteleyerek ortaya çıkardığı “100'üncü Yıl Marşı” ile gündeme gelen Saka, sahnede şarkılarını seslendirirken bir anda fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen baloya Saka için ambulans çağırıldı. İlk müdahaleyi baloda bulunan hekimler gerçekleştirirken, 112 acil servis görevlileri Saka'yı sedyeyle salonun dışına çıkararak hastaneye kaldırdı.

Saka'nın tansiyon sorunu yaşadığı öğrenildi.
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