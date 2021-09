Futbolu Erdoğan’ın futbolu seven bir kardeşi yönetiyor

Hollanda karşısında alınan 6-1’lik mağlubiyet sonrası, A Milli Futbol Takımı ve Teknik Direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefii olurken Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk farklı bir iddiada bulundu. Türk sporunun geleceğini birkaç eski futbolcu ile Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşinin belirlediğini söyleyen Gökberk, “Türkiye’de her sektörde olduğu gibi futbolu da 1 kişi yönetiyor. AKP kendi futbolunu kurdu ve adı da Limak ve Nihat Özdemir oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi gibi futbolu seven bir kardeşi var. Onun da bir ofisi var. Bir kaç tane eski futbolcu burada haftanın her günü toplanıyor. Türk futbolu adına bütün kararlar orada veriliyor.” ifadelerini kullandı.





‘ERDOĞAN’IN FUTBOLU SEVEN BİR KARDEŞİ VAR, O KARAR VERİYOR’

Çarşamba günü Halk TV’nin haber bültenine bağlanan Gökberk, A Milli Futbol Takımının, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Hollanda’ya 6-1 mağlup olduğunu hatırlatırken hezimetin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini sorumlu tuttu. “Merkez Bankası’nı kontrol eden kişi futbolu etmez mi?” diyen Gökberk, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi gibi futbolu seven bir kardeşi var. Onun da bir ofisi var. Bir kaç tane eski futbolcu burada haftanın her günü toplanıyor. Türk futbolu adına bütün kararlar orada veriliyor. Milli takıma hoca kim olacak, hangi takımın borcu nasıl silinecek, hangi takımı hangi hocanın yönetecek, hatta hangi kanalda hangi spor yorucusu görev yapacak hepsine bunlar karar veriyor. Bu cin fikirler buradan çıkıyor. Futbolun içinde bugün kim varsa Beylerbeyi’ndeki ofiste karar veriliyor. Dün akşam ekranda gördüğünüz bütün ekipler ya sarayın ya da Nihat beyin danışmanı… Danışmanların yorum yaptığı bir ülke olduk. Futbol ve din çok önemli olduğu için Türkiye’de kalabalıkları böyle etkileyebiliyorsunuz. Din konusunu Ali Erbaş hallediyor ve gündemi belirliyor. Diğer tarafta ise Nihat bey var.” dedi.





‘HERKES BİLİYOR, KİMSE SÖYLEMİYOR’

Bu gerçeği herkesin bildiğini ama dile getirmediğini kaybeden tecrübeli yazar, bu nedenle pizza ve makarna işine girdiğini ve hayatını bu şekilde kazandığını dile getirdi.