Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da 2 sakatlık birden: Maçı bitiremediler /10 Şubat 2024 21:22

Galatasaray'da 2 sakatlık birden: Maçı bitiremediler

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray'da sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson maça devam edemedi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılıların iki yıldızı sakatlıkları sebebiyle maça devam edemedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda bir pozisyonda aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Genç futbolcu ilk yarıyı tamamlasa da ikinci yarıya başlayamadı ve yerini Zaha'ya bıraktı.

VICTOR NELSSON DA SAKATLANDI

Öte yandan Victor Nelsson da maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.
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