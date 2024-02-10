Galatasaray'da 2 sakatlık birden: Maçı bitiremediler

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılıların iki yıldızı sakatlıkları sebebiyle maça devam edemedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda bir pozisyonda aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Genç futbolcu ilk yarıyı tamamlasa da ikinci yarıya başlayamadı ve yerini Zaha'ya bıraktı.
VICTOR NELSSON DA SAKATLANDI
Öte yandan Victor Nelsson da maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.