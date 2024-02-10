Galatasaray'da 2 sakatlık birden: Maçı bitiremediler

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılıların iki yıldızı sakatlıkları sebebiyle maça devam edemedi.





Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda bir pozisyonda aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Genç futbolcu ilk yarıyı tamamlasa da ikinci yarıya başlayamadı ve yerini Zaha'ya bıraktı.





Öte yandan Victor Nelsson da maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.