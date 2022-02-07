Galatasaray'ın kaldığı otelde fotoğraf krizi

Mustafa Ekmekçi, Pulgar ile olan karesini "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafını ise "Kümede kalacaklarını söyledi" sözleriyle paylaştı.









OTELDEN GECE AYRILMASI İSTENDİ ANCAK YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ





Galatasaray, Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek adına Antalya'da otelde kamp yaptı. Aynı otelde konaklayan bir müşteri, Pulgar ve Gomis'in yanına giderek fotoğraf çektirmek istedi.Bu paylaşımlar sosyal medyada yayılınca Galatasaray taraftarı ayağa kalktı ve büyük tepki gösterdi.Paylaşımların tepki çekmesinin ardından otel yönetimi, geç bir saatte Ekmekçi'ye ulaşarak oteli terk etmesini istedi. Ekmekçi'nin gece saatlerinde ailesiyle birlikte otelden ayrılıp dışarıda kalmasını istemeyen Galatasaray yöneticileri, araya girerek müşterinin otelden sabah ayrılmasını sağladı(!).Mustafa Ekmekçi ve ailesi, sabah saatlerinde Galatasaray'ın kamp yaptığı otelden ayrıldı. Ekmekçi, yaptığı paylaşımlar için de özür diledi.