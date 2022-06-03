Samanyolu Haber /Gündem / Galip Öztürk'ün para teklifini mahkeme reddetti /03 Haziran 2022 13:48

Galip Öztürk'ün para teklifini mahkeme reddetti

Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi Galip Öztürk'ün 2 ay tutuklu yargılanmasına karar verildi.

SHABER3.COM

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi Galip Öztürk, Gürcistan’ın Batum kentindeki bir alışveriş merkezinde yaklaşık 7 saatlik özel operasyonla gözaltına alınmış ve büyük miktarda uyuşturucuyu yasa dışı satın almak ve depolamakla suçlanmıştı. Batum Şehir Mahkemesi, Öztürk'ün 2 ay boyunca tutuklu yargılanmasına karar verildiğini duyurdu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Öztürk’ün avukatları mahkemenin kararına itiraz ederek, ithamları kabul etmediklerini ve savcılığın asılsız suçlamada bulunduğunu söyledi.

Mahkemede kendini savunan Öztürk, "Ben bir Gürcü köyünde doğdum ve Gürcistan'ı çocukluğumdan beri seviyorum. İlk yatırımımı Gürcistan'da yaptım. Birçok Türk iş adamı şuan olanlara şaşırıyor. Nasıl böyle bir şey olur? Evim Gürcistan'da, nereye kaçmalıyım? İşbirliğine hazırım" ifadelerini kullandı. 

“BİR MİLYON LARİ KEFALET TEKLİFİ” 
Öztürk’ün avukatları, yargıca 1 milyon Gürcistan Larisi (5,5 milyon TL) kefaletle Öztürk'ün serbest bırakılmasını teklif ederek, mahkemenin bu miktarı artırabileceğini ve Öztürk'ün Gürcistan ve Türkiye pasaportlarını da teslim edeceğini söyledi. Savcı Davit Charbadze ise "Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılması halinde saklanma tehlikesi mevcut" diyerek kefalet teklifini reddetti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galip Öztürk'ün para teklifini mahkeme reddetti Sonraki Haber >>

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:49