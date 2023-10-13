Samanyolu Haber /Dünya / Galler Meclis Başkanı, İsrail bayrağını astırmadı /13 Ekim 2023 07:20

Galler Meclis Başkanı, İsrail bayrağını astırmadı

Hamas saldırısını 'tiksindirici' olarak niteleyen Meclis Başkanı, ancak gerçek çözümün barış olduğunu söyledi.

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Galler Parlamentosu binasında İsrail bayrağının dalgalandırılması talebi parlamento başkanı tarafından reddedildi.

BBC'nin haberine göre Plaid Cymru adlı sosyal demokrat partili ve aynı zamanda Meclis Başkanı Elin Jones, "hem İsrailliler hem de Filistinliler acı çekerken bayrağın dalgalandırılması gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

İsrail bayrağının asılmasını talep eden parlamentodaki muhafazakâr grubun lideri Andrew Davies parlamento başkanı Jones'un tutumu nedeniyle "son derece hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

"Hamas tarafından İsrail halkına uygulanan vahşetin tiksindirici" olduğunu söyleyen Başkan Elin Jones, ancak gerçek çözümün barış olduğunu belirtti.

Galler Parlamentosu, Rusya'nın Şubat 2022'de ülkeyi işgal etmesinden bu yana Ukrayna bayrağını dalgalandırıyor ve geceleri binayı bayrağın renkleriyle aydınlatıyor.

Muhafazakar grubun lideri Andrew Davies, pazartesi günü ilk olarak binanın mavi ve beyaz renklerle aydınlatılmasını talep etmiş ancak Elin Jones Meclis'in ışıklarını geceleri karartmaya karar vermişti.

İskoçya Parlamentosu Kurumsal Organı (SPCB) da İsrail halkıyla dayanışma amacıyla bayrağın dalgalandırılması talebini reddetmişti.
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