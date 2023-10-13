Samanyolu Haber /Gündem / HDP İzmir İl Eş Başkanı Berna Çelik’e çıplak arama işkencesi /13 Ekim 2023 00:50

HDP İzmir İl Eş Başkanı Berna Çelik’e çıplak arama işkencesi

Geçen cuma günü tutuklanan Berna Çelik'in, götürüldüğü cezaevindeki gardiyanlar tarafından çıplak arama işkencesine maruz kaldığı öğrenildi.

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HDP İzmir İl Eş Başkanı Berna Çelik, geçtiğimiz günlerde İzmir’de gözaltına alındı.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Berna Çelik’in, cezaevine girerken çıplak arama işkencesine uğradığı öğrenildi.

JINNEWS’te yer alan habere göre, işkenceye tepki gösteren Berna’nın, gardiyanlar tarafından cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığı belirtildi.

Ayrıca Çelik’e, tutuklama kararının ardından adliyeden götürüldüğü cezaevine kadar ters kelepçe yapıldığı ortaya çıktı.

Terörle Mücadele (TEM) polislerinin Çelik ile beraber koğuşa kadar gittiği, gardiyanlarla konuşup bu şekilde ayrıldıkları da edinilen bilgiler arasında.
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