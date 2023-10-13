Senatör Menendez hakkında Mısır için ajanlık ve komplo suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) verdiği Türkiye karşıtı tasarılarla tanınan Demokrat Senatör Bob Menendez hakkında Mısır için ajanlık yaparak komplo kurmaktan iddianame hazırlandı.
Hakkında gelecek mayısta başlayacak rüşvet davasındaki revize edilen iddianameye dört suçlama daha ekleyen savcılar, senatör ve eşi Nadine Menendez'e Amerikalı üç iş insanına açılan soruşturmalara müdahalede bulunmak ve Mısır hükümetine yardım etmek için nüfuzlarını kullanmaları karşılığında altın külçeleri ve yüz binlerce doları kabul etmekle suçladı.
İddianamede ayrıca Senatör, yabancı ajan olarak kayıt yaptırmadan Mısırlı askeri ve istihbarat yetkilileri adına işlem yapmakla suçlanıyor.
Bir dönem Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı da yapan Menendez, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına direnmiş, eşi ve sanık iş insanları kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.
Menendez'in avukatı ise iddianame hakkındaki yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.