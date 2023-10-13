Samanyolu Haber /Dünya / Bakü ve Erivan bir kez daha karşı karşıya geldi /13 Ekim 2023 07:34

Bakü ve Erivan bir kez daha karşı karşıya geldi

Ermenistan ve Azerbaycan BM'nin en yüksek mahkemesinde karşı karşıya geldi; Erivan Bakü'yü Dağlık Karabağ'da "etnik temizlik" yapmakla suçlarken Azerbaycan suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirerek reddetti.

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Ermenistan ve Azerbaycan Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı önünde karşı karşıya geldi.

Erivan mahkemede Bakü'yü Dağlık Karabağ'da "etnik temizlik" yapmakla suçlarken Bakü bu suçlamaları reddetti.

İki ülke, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyonundan yalnızca birkaç hafta sonra, BM'nin en yüksek mahkemesinde karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Yeniden Azerbaycan kontrolüne geçmesi sonrası Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeni nüfusun büyük çoğunluğu bölgeyi terk etmişti.

Ermenistan temsilcisi Yeghişe Kirakosyan mahkemede, "Binlerce yıldır nüfusunun büyük çoğunluğunu etnik Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ'da neredeyse hiç etnik Ermeni kalmadı. Eğer bu etnik temizlik değilse, ne olduğunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Suçlamalara yanıt veren Azerbaycan temsilcisi Elnur Mammadov ise asılsız olarak nitelendirdiği bu iddiaları reddetti.

Mammadov konuşmasında, bu iddaların Karabağ'da yaşananlara ilişkin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, "Azerbaycan, Karabağ'daki sivil nüfusa karşı etnik temizlik yapmamış ya da herhangi bir saldırıda bulunmamıştır ve bulunmayacaktır." dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'na göre Erivan, mahkemeden Azerbaycan'ın "19 Eylül 2023'teki silahlı saldırısından bu yana işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki sivil kuruluşlardan tüm askeri ve polis personelini geri çekmesini" talep etti.

Erivan mahkemeden ayrıca Bakü'ye "yerlerinden edilen kişilerin evlerine güvenli ve hızlı bir şekilde dönmelerini engellememesini ve isteyenlerin Dağlık Karabağ'ı engelsiz bir şekilde terk etmelerine izin vermesini" emretmesini de istedi.

Perşembe günü Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda görülen duruşma, iki ülke arasında uzun süredir devam eden hukuki mücadelenin en son ayağı oldu.
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