Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, sığınmacıların daha hızlı sınır dışı etmek istiyor /13 Ekim 2023 07:37

Almanya, sığınmacıların daha hızlı sınır dışı etmek istiyor

Muhalefetin göçle ilişki eleştirilerine hedef olan Alman hükümeti, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan sığınmacıların sınır dışı edilme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Almanya'da hükümet, iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısı hazırladı.

Hükümet ayrıca, muhalefet partileriyle büyük bir siyasi sorun haline gelen göçle mücadele tedbirlerini görüşmeyi planlıyor.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser perşembe günü yaptığı açıklamada, "Çok önemli olan husus, herkesin şu anda yasa dışı göçü azaltmamıza yardımcı olacak tek bir tedbir olmadığını, bir tedbirler paketinin gerekli olduğunu kabul etmesidir." dedi.

Bakan Faeser bu hafta, Almanya'da kalma hakkı olmayan kişilerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak bir plan açıkladı.

Bu plan kapsamında hazırlanan yasa taslağı, sınır dışı öncesi gözaltı süresinin azami 10 günden 28 güne çıkarılmasını ve özellikle bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış veya bir suç örgütüne üye olan kişilerin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılmasını öngörüyor.

Taslağa göre, yetkililerin bir kişinin kimliğini kesin olarak tespit etmesini sağlayacak belgeler için konutların aranmasına da olanak tanınacak.

Almanya'nın göçmen sorunu

Almanya'da son aylarda, Ukrayna'dan gelen 1 milyondan fazla sığınmacının da eklenmesiyle birlikte, göçmenler ve sığınmacılara yönelik barınaklar giderek kalabalıklaşmaya başladı.

Yerel yetkililer ve eyalet yetkilileri, bu durumla başa çıkmak için hükümetten fonları artırması talebinde bulunuyor.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz çarşamba günü bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Bu kadar çok insanın Almanya'ya düzensiz bir şekilde gelmesi bir sorun teşkil ediyor. Bugün sığınmacı olarak gelenlerin sayısı çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Şansölye, cuma günü muhalefet lideri Friedrich Merz ve iki eyalet valisiyle bir araya gelmeyi planladığını, böylece "hep birlikte aynı yöne doğru ilerleyebileceklerini" söyledi.

İktidardaki üç parti pazar günü düzenlenen eyalet seçimlerinde düşük performans sergiledi.

Scholz hükümetine göç konusunda eleştirilerde bulunan Merz'in muhafazakâr muhalefet bloğu ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi seçimlerde önemli kazanımlar elde etti.
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