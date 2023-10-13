Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Olimpiyat Komitesi de askıya alındı /13 Ekim 2023 07:39

Rusya Olimpiyat Komitesi de askıya alındı

IOC sözcüsü Mark Adams, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin 5 Ekim'de yaptığı hamlenin Ukrayna Olimpiyat kurumunun toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi'ni, Ukrayna'nın doğusundaki dört bölgedeki spor kuruluşlarını bünyesine katıp Olimpik Antlaşmayı ihlal etmesi gerekçesiyle askıya aldı.

Rusya Olimpiyat Komitesi'nin 5 Ekim'de yaptığı hamlenin Ukrayna Olimpiyat kurumunun toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyleyen IOC sözcüsü Mark Adams, askıya alma kararının gelecek yılki Paris Olimpiyatlarında tarafsız Rus sporcuların yarışması ihtimalini henüz etkilemediğini söyledi.

Mark Adams, gündemini değiştiren ve 2028 Los Angeles Olimpiyatlarının spor programını incelememe kararı alan Olimpiyat organizasyonunun amacının, Rusların Ukrayna Olimpiyat Komitesinin "toprak bütünlüğünü" ve dolayısıyla Olimpik Antlaşmayı "ihlal etmesini" cezalandırmak olduğunu açıkladı.

5 Ekim'de Rus NOC "tek taraflı olarak" Ukrayna'nın Rus işgali altındaki doğusunda yer alan Donetsk, Kherson, Lugansk ve Zaporizhzhia bölgesel spor organizasyonlarını üyeleri arasına dahil etmişti.

Ukrayna: Önemli bir karar

Ukrayna IOC'nin kararını memnuniyetle karşılarken Rusya kararı "siyasi" olarak kınadı.

"Önemli bir kararın" alındığını belirten Ukrayna Devlet Başkanlığı Başkanı Andriy Iermak, "Terörist bir ülke Ukrayna'ya karşı soykırım yaparken ve sporu propaganda olarak kullanırken spor siyasetten ayrı tutulamaz" dedi.  

Şubat 2022'nin sonundan bu yana IOC, Pekin Olimpiyat Oyunları (2022) ile bağlantılı Olimpik ateşkesin ihlali olarak gördüğü Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalini, uluslararası federasyonlara yarışmalarını Rus topraklarından yasaklamalarını ve tüm resmi Rus sembollerini - marşlar ve bayraklar - yasaklamalarını tavsiye ederek yaptırıma tabi tutuyor.
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