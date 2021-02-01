Samanyolu Haber /Dünya / Gates: Ciddiye alınmayacak kadar aptalca /01 Şubat 2021 10:59

Gates: Ciddiye alınmayacak kadar aptalca

Microsoft’un kurucusu ABD’li milyarder Bill Gates, aşılama ile ilgili yanlış söylentiler yaymanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uzamasına yol açabileceğini belirterek, salgın ile alakası olduğuna dair iddiaları da bir kez daha yalanladı.

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Microsoft’un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eşbaşkanı Bill Gates, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine demecinde aşılama ile ilgili yanlış söylentiler yaymanın Kovid-19 salgınının uzamasına yol açabileceği konusunda uyardı. ABD’li milyarder, salgın ile alakası olduğuna dair iddiaları bir kez daha yalanladı.

Gates, “İnsanlar basit çözümler aradığı zaman bu büyük bir meydan okumadır. Salgının arkasında birinin olup olmadığını sorguluyorlar” diye konuştu.

Eşbaşkanı olduğu vakfın insanların aşıya duyduğu güvensizlik ile daha önce karşılaştığını söyleyen Gates, “Pakistan veya Nijerya gibi ülkelerde çocuk felci ile mücadele sırasında aşının güvenli olmadığı ve kadınlarda kısırlığa neden olduğu söylentileri vardı” diye sözlerine devam etti.

Bu tür yanılgılarla mücadele etmek için nüfuzlu kişilere, toplum temsilcilerine ya da büyük otoriteye sahip dini liderlere başvurmanın iyi olacağına dikkat çeken Gates, sadece bu tür kişilerin aşının topluma olan faydalarını açıklayabileceklerini vurguladı.
Koronavirüsün patlak verdiği ilk günden itibaren Bill Gates’in salgınla alakası olabileceği yönünde bir takım teoriler yayılmıştı. Bazı sitelerde ve sosyal paylaşım ağlarında ABD’li milyarderin insanlara küresel takip amaçlı mikroçip takmak için salgını kullandığı iddia edilmişti.

Gates ise bir komplonun içinde olduğu yönündeki teorilerin ciddiye alınmayacak kadar aptalca olduğunu ifade etmişti.
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