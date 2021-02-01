Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

SAMANYOLUHABER- Magazin haberlerinde sık sık kumar borcu olduğuna dair iddialara yer verilen ve bu iddialar karşısında sessiz kalan türkücü Yavuz Bingöl, "Cumhurbaşkanımız olmasaydı Suriye, Irak olabilirdik." dedi.





24 TV'de katıldığı bir programda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a methiyeler dizen Bingöl, "Bu ülke Suriye, Irak olabilirdi, ancak bizi bölemediler, parçalayamadılar. Çünkü güçlü bir iktidar var." ifadelerini kullandı.





Bingöl, "Burada Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Devletin başında dik duran bir insan var. Eğer o olmasaydı Suriye-Irak olabilirdik." diye konuştu.





Bingöl, Erdoğan'ı methettiği için sosyal medyada kendisinin linç edileceğinden emin olduğunu da söyledi.



