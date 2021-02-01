Samanyolu Haber /Gündem / Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı! /01 Şubat 2021 10:59

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile 30 milyon liralık bağlama protokolü imzalayan türkücü Yavuz Bingöl, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan 24 TV'de AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a methiyeler dizdi.

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

SAMANYOLUHABER- Magazin haberlerinde sık sık kumar borcu olduğuna dair iddialara yer verilen ve bu iddialar karşısında sessiz kalan türkücü Yavuz Bingöl, "Cumhurbaşkanımız olmasaydı Suriye, Irak olabilirdik." dedi.

24 TV'de katıldığı bir programda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a methiyeler dizen Bingöl, "Bu ülke Suriye, Irak olabilirdi, ancak bizi bölemediler, parçalayamadılar. Çünkü güçlü bir iktidar var." ifadelerini kullandı. 

Bingöl, "Burada Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Devletin başında dik duran bir insan var. Eğer o olmasaydı Suriye-Irak olabilirdik." diye konuştu.

Bingöl, Erdoğan'ı methettiği için sosyal medyada kendisinin linç edileceğinden emin olduğunu da söyledi. 

Türkücü Yavuz Bingöl'ün kurucu başkanı olduğu Sanat Hayattır Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı ile okullara bağlama ve piyano dağıtmak için protokol imzalamıştı. 

BAKANLIK KAÇ TL ÖDEDİ?

Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası'nda sadece 3 ortaokula 2 piyano ve 95 bağlama bağışlanmıştı.

Her fırsatta Erdoğan'ı öven türkücü Yavuz Bingöl'ün (sağda) kurduğu dernek tarafından okullara 30 milyon lira değerinde 84 bin 290 bağlama dağıtılacaktı. Söz konusu protokole göre bakanlığın derneğe ne kadar ödeme yaptığı ise açıklanmamıştı.

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