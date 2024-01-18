Gaz merkezi görüşmeleri Moskova’da olacak

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Trakya’da kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkezi görüşmeleri için Türk heyeti Moskova’ya gelecek.





Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir kaynağın Rus Haber Ajansı RIA Novosti'ye verdiği bilgiye göre, Türk heyeti bu hafta gelecek ve gaz merkezi"nin ayrıntıları görüşülecek. Ayrca bu görüşmede bir eylem takvimi hazırlanması ve çalışmaların hızlandırılması planlanıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Ekim’de Soçi’de gerçekleştirdikleri son görüşmede de doğalgaz merkezi projesi gündeme gelmişti. Basına yansıyan bilgilere göre Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, ortak çalışma grubunun kurulması için çalışmalar devam ediyor.





Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak daha önce 2024 yılının bu projenin uygulanmaya başlayacağı yıl olmasını umduğunu ifade etmişti. Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz transfer merkezine ilişkin yol haritasını hazırladıklarını ve Ankara'ya gönderdiklerini de söylemişti.





Novak, "Bu proje şu anda istişare aşamasında, bir yol haritası hazırlandı ve Türk ortaklara gönderildi. Onlar şu anda inceliyorlar. İmzalanır imzalanmaz, proje eylem planına uygun olarak hayata geçirilecek" dedi.





Projenin ilk etapta Türkiye'de elektronik doğalgaz ticaret platformu kurulmasını öngördüğünü anlatan Novak, "En büyüklerden biri olan Rusya da dahil çok sayıda tedarikçi var, tüketiciler de fazla, hem Türkiye hem de AB var. Orada fiyat tekliflerini oluşturan bir elektronik borsa bulunması gerektiği aşikar" ifadelerini kullandı.





Projeye başka ülkelerin de katılabileceğini belirten Novak, Azerbaycan’ın da bu projeye ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.