Samanyolu Haber /Gündem / Gaz merkezi görüşmeleri Moskova’da olacak /18 Ocak 2024 11:08

Gaz merkezi görüşmeleri Moskova’da olacak

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından teklif edilen Türkiye’de gaz merkezi kurma görüşmeleri devam ediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
Trakya’da kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkezi görüşmeleri için Türk heyeti Moskova’ya gelecek. 

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir kaynağın Rus Haber Ajansı RIA Novosti'ye verdiği bilgiye göre, Türk heyeti bu hafta gelecek ve gaz merkezi"nin ayrıntıları görüşülecek. Ayrca bu görüşmede bir eylem takvimi hazırlanması ve çalışmaların hızlandırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Ekim’de Soçi’de gerçekleştirdikleri son görüşmede de doğalgaz merkezi projesi gündeme gelmişti. Basına yansıyan bilgilere göre Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, ortak çalışma grubunun kurulması için çalışmalar devam ediyor. 

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak daha önce 2024 yılının bu projenin uygulanmaya başlayacağı yıl olmasını umduğunu ifade etmişti. Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz transfer merkezine ilişkin yol haritasını hazırladıklarını ve Ankara'ya gönderdiklerini de söylemişti. 

Novak, "Bu proje şu anda istişare aşamasında, bir yol haritası hazırlandı ve Türk ortaklara gönderildi. Onlar şu anda inceliyorlar. İmzalanır imzalanmaz, proje eylem planına uygun olarak hayata geçirilecek" dedi.

Projenin ilk etapta Türkiye'de elektronik doğalgaz ticaret platformu kurulmasını öngördüğünü anlatan Novak, "En büyüklerden biri olan Rusya da dahil çok sayıda tedarikçi var, tüketiciler de fazla, hem Türkiye hem de AB var. Orada fiyat tekliflerini oluşturan bir elektronik borsa bulunması gerektiği aşikar" ifadelerini kullandı.

Projeye başka ülkelerin de katılabileceğini belirten Novak, Azerbaycan’ın da bu projeye ilgi duyduğunu sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gaz merkezi görüşmeleri Moskova’da olacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:51