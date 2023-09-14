Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Abdurrahman Gök tahliye edilmedi /14 Eylül 2023 11:27

Gazeteci Abdurrahman Gök tahliye edilmedi

Tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök’ün ilk duruşması görüldü. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

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Diyarbakır'da 25 Nisan’da yapılan ev baskından gözaltına alınarak tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması başladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan’da gözaltına alınarak, tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Abdurrahman Gök yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuluyor. Gök hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianame Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 
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