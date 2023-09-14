Gazeteci Abdurrahman Gök tahliye edilmedi

Diyarbakır'da 25 Nisan’da yapılan ev baskından gözaltına alınarak tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Abdurrahman Gök hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması başladı.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan’da gözaltına alınarak, tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Abdurrahman Gök yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuluyor. Gök hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianame Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.