Banyo havlularını ne kadar sık yıkamak gerekir?

Peki ev hijyeni ve ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından bu veri nasıl değerlendiriliyor?







Bu konuda uzman Dr. Sally Bloomfield BBC'ye verdiği demeçte, bu sonuca "biraz şaşırdığnı", zira bu kadar az yıkandığında havluların terli, kaskatı ve kullanımının çok rahatsız edici olacağını söylüyor.





Bir duş firmasının 2200 yetişkinle düzenlediği ankette, havluların yıkanma sıklığıyla ilgili şu sonuçlar çıktı:





Katılımcıların beşte biri ayda bir kez, dörtte biri haftada bir kez, 20 kişiden biri de her banyo ya da duştan sonra havlularını yıkıyordu.











