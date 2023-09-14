Savcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak istiyor

Yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabalarına bir yenisi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da savcılık siyasi yasak istedi.





Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü 'Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu' başlıklı köşe yazısında, "Tarihte ilk kez bir CHP genel başkanı sanık olarak tebligatla mahkemeye çağrıldı" diyerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanık olduğunu duyurdu.





Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:





Olur mu olmaz mı derken olmayacak oldu...





Çok değil üç ay önce anlatmıştım: Muhalefetin, öncelikle de CHP’nin önünde kritik bir sorun vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden CHP genel başkanı, artık milletvekili değildi. Haliyle dokunulmazlığı da yoktu.







Bunu hatırlatmamın sebebi, o günlerde Meclis Başkanlığı’nın seçilemeyen vekillerin fezlekelerini yargıya, “Gereğini yapın” diye göndermesiydi. Kılıçdaroğlu da fezlekesi olanlardan biriydi.





Anadolu Ajansı, Kılıçdaroğlu’nun 18 fezlekesinin olduğunu, bunların Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na iletildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise 18 değil, 28 fezlekenin olduğunu söylüyordu. Hatta geçmişte açılması muhtemel bazı davalar, yeniden kazanılan dokunulmazlık nedeniyle durmuştu. Bunlarla birlikte sayı daha da artıyordu.





O günlerde listesini çıkarmıştım. Kimi cumhurbaşkanına hakaret kimi halkı kin ve düşmanlığa tahrik... Toplamda 110 yıla varan dava potansiyeli taşıyan dosya vardı. Şu ifadeleri kullanmıştım:





“Fezlekelerin birer birer davaya dönüşeceğini öngörebiliriz. Yargılaması duranların tekrar başlayacağını biliyoruz. (...) Dahası, yukarıdaki suçlamalarla binlerce kişinin tutuklandığı hatırlanırsa belki de ana muhalefet liderini tutuklamak isteyen yargı üyeleri karşımıza çıkacak. (...) İstanbul il başkanı ve İstanbul belediye başkanından sonra belki de CHP genel başkanı cezalandırılacak. Belki de ona da siyasi yasak gelecek. Zira fezlekelerin çoğunda Kılıçdaroğlu için siyasi yasak isteneceği de görünüyor.”





Üç ay geçti. Araya adli tatil girdi. Acaba bir değişiklik var mı diye baktım. Öngörüm doğrulanmıştı. Tarihte ilk kez bir CHP genel başkanı sanık olarak tebligatla mahkemeye çağrıldı.





TEBLİGAT, 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİN YILDÖNÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE GÖNDERİLDİ





“Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu” yazan tebligat, üç gün önce, 11 Eylül’de gönderildi. Buna göre CHP liderinin yargılaması, 7 Mart 2024’te İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık zırhı olmadan hâkim huzurunda savunma yapacak. İlk yargılamada yapılan suçlama ise “kamu görevlisine alenen hakaret”.





Savcı, Kılıçdaroğlu’nun 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 4 ay arası hapsini istiyor. Talepleri arasında elbette siyasi yasak da var.





Yargılama nedeni, 9 yıl önce, 26 Kasım 2014’te, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde, CHP İstanbul bölge toplantısı sırasında, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma. Kılıçdaroğlu, o toplantıda şunları söylemişti:





“17 ve 25 Aralık’ta Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluğu oldu, gerçekleşti. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Sonunda bir soruşturma komisyonu kuruldu. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek mahkemeye başvuruyor. Diyor ki, komisyonla ilgili olarak yayın yasağı getirin. TBMM’de kurulan komisyonla ilgili yayın yasağı getirin, diyor. Ve mahkemeden karar çıkarıyor. Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi konumuna geldi Sayın Cemil Çiçek, bunu bir açıklar mısın? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevi bu mudur? Senin görevin başka bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarını korumaktır. Yayın yasağı getirerek kimlere arka çıkıyorsun sen?”





Konuşmada defalarca geçen “hırsız” ifadesi nedeniyle eski Bakan Erdoğan Bayraktar dilekçe vererek şikâyetçi olmuş. Kılıçdaroğlu hakkında 31 Ekim 2016 tarihinde iddianame hazırlanmış. Dokunulmazlığı kalkınca da kamu davası açılmış.