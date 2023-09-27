Gazeteci Dündar’dan AKP iktidarına: ‘AİHM hakimini görevden alıp taşraya sürme şansları da yok, ona öfkeleniyorlar’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararıyla AKP iktidarının hukuksuzluklarının evrensel ölçekte kanıtlanıp onaylandığına dikkat çeken gazeteci Can Dündar, ‘‘AİHM hakimini görevden alıp taşraya sürme şansları da yok.’’ dedi.





AİHM Büyük Dairesi’nin ByLock kullanmak, Banka Asya’da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm edilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın açtığı davada Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.









Yalçınkaya kararının açıklamasından sonra Türkiye’de hukuksuz cemaat soruşturmaları ve yargılamaları savunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM’in yetkisini aşarak Türkiye’yi mahkûm ettiğini iddia etmişti.





”PUTİN DE UCM’Yİ TANIMIYOR AMA ÜLKESİNDEN ÇIKAMAZ HALE GELDİ”





AİHM kararını değerlendiren avukat Figen Albuga Çalıkuşu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kararlarını tanımadığı ancak Rusya’dan çıkamaz hale geldiğine dikkat çekti. Çalıkuşu, “Siyasal iktidar keşke evrensel hukuk karsısında gayri mesru duruma düşmeseydi. Putin de UCM tanımıyor ama ülkesinden çıkamaz hale geldi.” ifadelerini kullandı.





”AİHM HAKİMİNİ GÖREVDEN ALIP TAŞRAYA SÜRME ŞANSLARI YOK, ONA ÖFKELENİYORLAR”





Yargılandığı MİT TIR’ları davasında siyasi ve askeri casusluk ile terör örgütüne yardım iddiasıyla 27 yıl 6 ay hapis cezası verildikten sonra Almanya’ya yerleşen gazeteci Can Dündar da AKP iktidarının hukuksuzluklarının evrensel ölçekte kanıtlanıp onaylandığını belirtti.





Avukat Figen Albuga Çalıkuşu’nun tweetini alıntılayan Can Dündar, ‘‘Hukuksuzlukları evrensel ölçekte kanıtlanıp onaylandı. AİHM hakimini görevden alıp taşraya sürme şansları da yok. Ona öfkeleniyorlar.’’ dedi.







