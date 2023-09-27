UEFA’dan Rusya’nın genç takımlarına onay

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin basın açıklamasına göre, UEFA Yürütme Komitesi, Rus genç takımlarının bu sezon uluslararası müsabakalara katılmasına izin verdi.





Fakat Rusya takımlarının tüm karşılaşmalarının Rusya Federasyonu topraklarında değil, ülkenin bayrağı, marşı, milli forması olmadan oynanacağı kaydedildi.





Yürütme Komitesi ayrıca 17 yaş altı Rus milli takımlarının restorasyonu için bir mekanizma geliştirilmesi talebinde bulundu.





Yürütme komitesinin toplantısı 26 Eylül'de Kıbrıs'ta gerçekleşti. Sonuçlara göre Rusya'dan reşit olmayan oyuncuların yarışmasına izin verilmesine karar verildi.





“UEFA, çocukların yalnızca yetişkinlerin sorumlu olduğu eylemlerden dolayı cezalandırılmaması gerektiğini kabul ediyor ve futbolun barış ve umut mesajları göndermeyi asla bırakmaması gerektiğine inanıyor. Örgüt, yaptığı açıklamada, devam eden çatışmalar nedeniyle bir nesil küçüklerin uluslararası futbolda rekabet etme hakkından mahrum bırakılması özellikle talihsiz bir durumdur" dedi.





Şubat 2022'de Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve UEFA, Rusya milli takımını ve Rus kulüplerini yaptırımların bir parçası olarak tüm uluslararası müsabakalardan uzaklaştırdı. Rusya Futbol Birliği'nin kararlara Spor Tahkim Mahkemesi'nde itiraz etme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Eylül ayında UEFA, Rus takımının 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turnuvası kura çekimine katılmasına izin vermemişti.