Samanyolu Haber /Gündem / Karabağ’daki patlamada 127 kişi hayatını kaybetti. /27 Eylül 2023 10:33

Karabağ’daki patlamada 127 kişi hayatını kaybetti.

Dağlık Karabağ'da bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada ölü sayısının arttığı bildirildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Yakın zamanda Azerbaycan tarafından tekrar ele geçirilen Ermeni kökenli vatandaşların yaşadığı Karabağ bölgesinde bir akaryakıt deposunda patlamada ölü sayısı 127’ye yükseldi.

Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan gazetecilere verdiği demeçte, Dağlık Karabağ'da Stepanakert-Askeran karayolu yakınındaki akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 127 kişiye yükseldiğini söyledi.

Açıklamata göre cesetler Ermenistan'a teslim edildi, kimlik tespitleri henüz başlamadı. Yerel Armenpress ajansı ise olayda 290 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.

26 Eylül'ün ilk saatlerinde Dağlık Karabağ'daki bir gaz depolama tesisinde patlama meydana geldi. Ermeni haber ajansı Armenpress.patlama sırasında benzin istasyonunda ve etrafında yüzlerce insanın olduğunu duyurdu.
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