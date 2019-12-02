Gazeteci Hasan Cemal'in yurt dışı yasağı kaldırıldı

T24 yazarı ve P24 Kurucu Başkanı Hasan Cemal'in yurt dışı yasağı kaldırıldı.





T24'te yer alan habere göre; Avukat Fikret İlkiz'in, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ilişkin talebini değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı yasağını kaldırdı.





Mahkemenin kararında "sanık hakkında kalan bakiye ceza miktarının nazara alındığı" belirtildi.





NE OLMUŞTU?

Pazar günü sabah saatlerinde Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el konmuştu.





Eşi ile birlikte, 12.30 uçağıyla Almanya'nın Berlin kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'e polisler tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu bildirilmiş, polislerin pasaportuna el koymasının ardından Hasan Cemal'e imzalatılan tebliğ tebellüğ tutanağında, yurt dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedilmişti.





Hasan Cemal ve T24’ün avukatı Fikret İlkiz, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istemişti. İlkiz, Kürt sorunu üzerine kaleme aldığı yazıları nedeniyle 3 ay 22 gün infazı bulunan ve cezası ertelenen Hasan Cemal hakkında tutuklama kararı da bulunmadığına ve dosyanın Yargıtay incelemesinde olduğuna işaret ederek tedbir kararının kaldırılmasıyla pasaportun iadesini istemişti.