Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı başlıyor /18 Eylül 2023 11:56

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı başlıyor

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (UNGA) 78. Oturumu çerçevesinde organize ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” ve bu bağlamda planlanan etkinlikleri başlıyor.

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SAMANYOLUHABER-NEW YORK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (UNGA) 78. Oturumu çerçevesinde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (JWF), 27 ülkeden 52 Küresel partneri ile dünya liderlerinin bir araya geldiği zaman diliminde , 18-21 Eylül günleri “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” ve bu bağlamdaki etkinlikleri yüzlerce özel davetli katılımcı ile gerçekleştirecek.

New York'taki BM Genel Kurulu sırasında BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine önemli bir rol üstlenen Gazeteciler Yazarlar Vakfı (JWF)
başarılı bir tartışma ve diyalog platformu oluşturarak bütün insanlığın faydasına konuları, uzmanlar ve akademisyenlerle tartışmaya açıyor. 

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet adamı, gazeteci, uzman ve akademisyen küresel zorlukları tartışarak, barış kültürü, insan hakları, kalkınma modelleri, basın özgürlüğü ve diğer önemli konuları masaya yatırıyor. Alternatif bir çerçeve olarak sivil bakış önerileri sunuyor. Katılımcılar, küresel zorlukların üstesinden gelme konusunda paha biçilmez deneyim kazanıyor ve uluslararası paylaşımı daha da ileriye taşıyarak kültürler arası zenginleşmeye katkı sağlıyor.

“Kimseyi Geride Bırakma”

2014 yılından bu yana JWF, Devlet Başkanları, UNGA Heyetleri, BM Kıdemli Görevlileri, diplomatlar, uzmanlar ve önde gelen sivil toplum aktörleri dahil olmak üzere 150 üst düzey konuşmacıyı başarılı şekilde ağırladı. Bu yıl için ise UNGA Konferansı, 27 ülkeden 52 STK'yı ‘Herkes için Küresel Ortaklıklar'a katkıda bulunmak üzere harekete geçirdi. Bir hafta boyunca yuvarlak masa toplantıları, paneller ve farklı etkinliklerde bir araya getirecek.

Bu yılın etkinliklerinde “Kimseyi Geride Bırakma” sloganıyla hareket eden JWF, bütün insanların temel haklarını destekleyen barışçıl, kapsayıcı ve adil toplumlar, temiz ve sağlıklı çevreler kurmaya yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temel vizyonunu amaçladı. 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bu bağlamda ilk etkinliğini 15 farklı ülkeden diplomat, gazeteci, akademisyen, sivil toplum lideri ve uzmanları bu akşam üst düzey resepsiyonunda bir araya getiriyor.
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